Bruno de Luca revela ter perdido alguns movimentos após cirurgia

Apresentador está nos Estados Unidos acompanhando o Mundial de Clubes - Foto: Reprodução/Instagram/@brunodeluca

O apresentador Bruno de Luca, 43, foi às redes sociais revelar que precisou passar por uma cirurgia de emergência na cervical em janeiro deste ano. No vídeo publicado no Instagram na última sexta-feira, 20, ele deu mais detalhes de como está sendo sua recuperação e disse ainda que perdeu alguns movimentos dos braços.

"Passando por um momento de reabilitação. No dia 21 de janeiro desse ano, eu tive que fazer uma cirurgia de emergência na cervical por conta de uma hérnia de disco que acabou pressionando a raiz C5, que é responsável por movimentos muito importantes do corpo", conta ele ao iniciar o vídeo.

Na publicação, o apresentador expôs que não conseguia levantar o braço e também não conseguia erguer o braço para frente. "Doutor Ricardo Meireles, ortopedista que me operou, sempre me falou que a recuperação ia ser muito lenta, que o nervo é a parte mais sensível do corpo", explicou.

Bruno de Luca também afirmou que faz fisioterapia desde o dia seguinte à cirurgia e que segue sendo acompanhado por profissionais. "Eu não tenho mais alguns movimentos muito importantes e básicos que a gente só dá valor quando perde", pontua. Mesmo assim, ele segue otimista. "Eu estou melhorando a cada dia, tentando ser o mais resiliente possível, e seguir a minha vida", complementa.

Na postagem o apresentador agradece ainda o suporte que a esposa, Sthefany Vidal, tem dado a ele. “Quero agradecer primeiro a minha guerreira, esposa Sthefany, que me ajuda a fazer as coisas mais básicas do ser humano sempre com muito amor”, escreveu na publicação.

O médico, os profissionais da saúde, além dos familiares também não ficaram de fora do agradecimento. O apresentador ainda lamentou pela filha Aurora, de 3 anos, que não tem idade para entender a gravidade do ocorrido. “Fico com muita peninha da minha filha que não entende, tenta entender que o papai tá dodói e não consegue pegar ela no colo. Isso é muito chato”, disse.

No final da postagem, o apresentador agradeceu as pessoas que o acompanham. “E agradecer as pessoas que me acompanham e torcem por mim de graça, que sei que são muitas. Vamos em frente!!”, concluiu.

