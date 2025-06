Dançarina de Zezé Di Camargo & Luciano detona comida nordestina

Comentário foi feito através dos stories do Instagram - Foto: Reprodução | Instagram

Uma fala da cantora e dançarina Bianca Alencar, integrante da equipe de Zezé Di Camargo & Luciano, gerou revolta nas redes sociais após ofensas direcionadas à culinária nordestina. Durante passagem por Floresta, no sertão de Pernambuco, a artista comparou os pratos típicos da região a “lavagem de porcos”.

O comentário foi feito através dos stories do Instagram, na última quinta-feira, 19, enquanto a equipe participava da programação de aniversário da cidade. No vídeo, Bianca criticou a qualidade do almoço comprado na cidade.

“Vou falar um negócio pra vocês: valorizem São Paulo, vocês que são de São Paulo. Valorizem demais os restaurantes que tem, qualquer lugar que você vai. Até aqueles botecos mesmo que tem PF, né? Valorizem, gente, porque a gente só sabe o perrengue que é fora”, disse ela.

Em seguida, Bianca continuou: “Cara, que almoço terrível, eu paguei e não comi. Não dá. Tanto pelo visual que era... parecia, Deus me perdoe, parecia lavagem assim, sabe? Melequento, arroz melequento, feijão melequento, frango. E a aparência e o sabor também, nossa Senhora”, declarou, fazendo gestos de desagrado.

Entre os pratos mencionados, estava o arroz mexido, considerado uma das especialidades locais.

Diante da repercussão negativa, a integrante da equipe sertaneja voltou às redes sociais para tentar esclarecer sua fala. Ela alegou que a intenção era relatar os “perrengues das estradas” e destacou ser descendente de nordestinos.

“Quero explicar que a minha intenção era mostrar as dificuldades que a gente enfrenta em viagens longas. Tenho raízes nordestinas e respeito muito essa cultura”, disse ela em novo vídeo.

O show de Zezé Di Camargo & Luciano aconteceu normalmente na noite de quinta-feira, 19, como parte das celebrações pelos 118 anos de emancipação política do município de Floresta. A festa incluiu apresentações culturais, shows gratuitos e o corte do tradicional bolo de aniversário da cidade.