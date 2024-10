Cafetina, conservadora e "sapatão raiz": Quem é "Cavala", vereadora com recorde de votos no Brasil

“Cavala” foi eleita vereadora com o maior número de votos - Foto: Reprodução

Uma figura bastante peculiar tem dado o que falar na política nacional. Dona do bordel considerado o mais famoso de Dourados, no Mato Grosso do Sul, a cafetina “Cavala” foi eleita vereadora com o maior número de votos do município, sendo ainda a única mulher.

Isa Marcondes, de 46 anos, é do partido Republicanos. Em entrevista ao F5, ela se definiu como “mãe, avó, empresária e conservadora” e "sapatão raiz".

Cavala contou como administra a casa de prostituição. “É uma casa de meninas. Só trabalho com mulher bonita. Elas fazem o corre delas. Eu tenho uma boate, vendo bebidas, mas o esquema é delas, o dinheiro é delas, elas fazem [os programas] por fora. Não é crime, sempre trabalhei com tudo certinho, nunca tive problema com justiça. Sou honesta, nunca mexi com coisa errada dentro da minha boate. Se tivesse coisa errada, eu já tava presa, o que eles mais querem é ter algo contra mim”.

Leia também

>>> Duda Nagle conta qual reação teve ao descobrir gravidez de Sabrina Sato

>>> Ex-Real Madrid descobre que não é pai de filha de influencer

>>> Mestrado da ousadia: A Travestis choca web em vídeo na universidade

A vereadora também contou que está sofrendo ameaças de morte. “Mas eu não tenho medo desses homens. Sou da noite, sou sapatão raiz. Ando sem colete à prova de balas. Se chegar minha hora, vai ser Deus. Sou dona de boate, tenho a faculdade da vida, a faculdade da noite. Entrei para a política porque cansei de ver tanta canalhice nessa cidade. Eu peito esses homens”, afirmou.

Ao falar sobre o que pretende fazer no mandato, Cavala disse que “vai por o pau pra torar”. “Vou pedir uma CPI para investigar a obra superfaturada da Câmara daqui, gastaram quase R$ 20 milhões numa reforma. Você já viu uma Câmara Municipal dentro de shopping? Pagando R$ 60 mil de aluguel? Estão roubando na nossa cara. Eles humilham o povo. Sei que não tenho poder para acabar com a corrupção da noite para o dia, mas vou pedir auditoria, vou meter CPI nesse povo”, prometeu.