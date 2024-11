Caio Blat chora ao falar sobre término: "Muito próximo da morte"

Caio Blat desabafou sobre problemas enfrentas em relações - Foto: Reprodução | YouTube

Caio Blat surpreendeu com um desabafo forte envolvendo seus antigos relacionamentos. O ator revelou que enfrentou problema com o estado emocional após terminar um dos três casamentos que acumulou ao longo da vida.

Em entrevista ao Sábia Ignorância, apresentado por Gabriela Prioli, no GNT, o artista comentou que sofreu muito com os términos das relações e compartilhou sua experiência a respeito do tema "por que traímos?".

“É um buraco muito grande. Muito próximo da morte. É uma sensação de que não vai ter volta. Já tive crise de pânico, já tive surto psicótico. Com o fim do casamento achava que havia acabado a minha vida. É muito difícil segurar”, falou o famoso, sem deixar claro sobre quais dos casamentos ele se referia.

Caio Blat já teve casamento com Ana Ariel, de 2001 a 2004, com Maria Ribeiro, de 2007 a 2017, e o mais recente foi o de Luisa Arraes, com quem estava junto há sete anos.

O término com Arraes foi oficializado na última semana, logo depois que ela foi flagrada dando um beijo em José Loreto.

A psicanalista Viviane Mosé, que esteve no programa de Prioli, sugeriu maneiras de lidar com o término.

Ele afirmou: “Estou lembrando de uma situação… Fiz um filme de amor no meio de uma separação e ficava caído num canto, no chão, chorando. Teve uns dois ou três dias que eu não conseguia levantar da cama. Eu causei um transtorno para a produção. Precisei de apoio psiquiátrico. Numa emergência você precisa de um apoio químico, profissional também. Estava completamente exposto".

“É quando a gente não consegue cumprir aquilo que a gente mesmo acredita. Acho que isso é a pior forma de traição, quando a gente olha para a gente mesmo no espelho e não se reconhece, não entende por que tomou aquele caminho, porque fez aquilo, isso para mim é um abismo. É uma forma dificílima de traição”, completou.