Camarote desaba durante show de cantor e deixa feridos; veja vídeo

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Durante o show do cantor de pagode Ferrugem no Parque de Exposições de Itabira (MG), um camarote desabou na noite desta quinta-feira, 30, deixando feridos.

De acordo com o Sindicato Metabase de Itabira e Região, responsável pelo evento, seis pessoas precisaram de atendimento médico.

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Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver momentos após o desabamento, nos quais pessoas que estavam no local se afastaram, enquanto outras se aproximaram para prestar apoio às vítimas.

Em nota, o sindicato informou que cinco das vítimas atingidas receberam atendimento, foram medicadas e liberadas. Já uma delas permaneceu em observação ortopédica, mas sem gravidade no estado de saúde.

“A organização destaca que todos os envolvidos receberam assistência imediata e continuarão sendo acompanhados de forma integral”, informou o sindicato.

O show fazia parte da programação da Semana do Trabalhador, que continua nesta sexta-feira, 1º. Segundo o sindicato, equipes técnicas, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, realizaram novas inspeções para garantir a segurança e a continuidade do evento.

Veja vídeo: