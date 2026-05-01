ENTRETENIMENTO
Camarote desaba durante show de cantor e deixa feridos; veja vídeo
Evento fazia parte da programação da Semana do Trabalhador
Durante o show do cantor de pagode Ferrugem no Parque de Exposições de Itabira (MG), um camarote desabou na noite desta quinta-feira, 30, deixando feridos.
De acordo com o Sindicato Metabase de Itabira e Região, responsável pelo evento, seis pessoas precisaram de atendimento médico.
Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver momentos após o desabamento, nos quais pessoas que estavam no local se afastaram, enquanto outras se aproximaram para prestar apoio às vítimas.
Leia Também:
Em nota, o sindicato informou que cinco das vítimas atingidas receberam atendimento, foram medicadas e liberadas. Já uma delas permaneceu em observação ortopédica, mas sem gravidade no estado de saúde.
“A organização destaca que todos os envolvidos receberam assistência imediata e continuarão sendo acompanhados de forma integral”, informou o sindicato.
O show fazia parte da programação da Semana do Trabalhador, que continua nesta sexta-feira, 1º. Segundo o sindicato, equipes técnicas, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, realizaram novas inspeções para garantir a segurança e a continuidade do evento.
Veja vídeo:
Estrutura de camarote desaba e deixa cinco pessoas feridas durante show, em Itabira, na região Central de Minas pic.twitter.com/FW2eZjmBDs— BHAZ (@portal_bhaz) May 1, 2026
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes