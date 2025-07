Cantor sai sangrando ao ser atingido por lata em show

O artista foi surpreendido pelo ocorrido - Foto: Reprodução | Instagram

Um show da banda de forró 'Malla 100 Alça' no Mato Grosso não teve um final feliz para Rick Rocha, vocalista do grupo. O cantor foi atingido no rosto por uma lata de cerveja e precisou deixar a apresentação às pressas.

O artista apresentou um sangramento na região atingida pelo objeto e interrompeu o show. A equipe dele pediu ajuda do público para identificar o agressor, que ainda estava na plateia após o ocorrido.

Em um post feito nas redes sociais, a equipe de Rick informou que seu estado de saúde é estável e ele realizou um boletim de ocorrência, mas perdoou o agressor pelo ocorrido.

“O artista foi socorrido imediatamente e, felizmente, está bem. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas, num gesto de empatia e maturidade, Rick decidiu perdoar o agressor”, escreveram.

“Reforçamos que atitudes violentas e desrespeitosas não têm espaço em nossos eventos. Seguiremos firmes, levando nossa música com amor, alegria e, acima de tudo, respeito a todos que nos acompanham”, completou o post.