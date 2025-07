Veja a última aparição de Preta Gil na web antes da morte

Preta Gil faleceu neste domingo (20) - Foto: Reprodução | Instagram

Preta Gil fez sua última aparição nas redes sociais pouco antes de morrer neste domingo, 20, em decorrência de complicações de um câncer. A cantora publicou um vídeo em seu perfil do Instagram há sete dias, fazendo uma brincadeira com os amigos.

“Nosso domingo em NY com muita gaiatice que eles fazem comigo!”, escreveu ela, que estava morando em Nova York, nos Estados Unidos, há cerca de dois meses, para realizar um tratamento experimental da doença.

No vídeo, a filha de Gilberto Gil aparece sorrindo, enquanto dança e canta a canção “dá me um grr”, viral nas redes sociais, ao lado de Cynthia Sangalo, Jude Paulla e Dito Espinheira.

Aparição na TV

Já na TV, Preta fez sua última aparição em março deste ano, durante uma participação especial no programa Domingão do Huck, da TV Globo. Na ocasião, Luciano Huck convidou a artista para cantar a canção 'Brasil', abertura da novela Vale Tudo, interpretada pela madrinha de Preta, Gal Costa.

Preta Gil cantando a trilha de abertura de #ValeTudo ✨ DIVAAAAAAA 💖 #Domingão pic.twitter.com/cPRSqZQOcD — TV Globo 📺 (@tvglobo) March 30, 2025

Durante o bate papo, a cantora revelou que estava de mudança para os Estados Unidos, a fim de realizar o tratamento experimental. “Eu agora entro numa fase difícil, complicada, porque aqui no Brasil a gente já fez tudo o que podia. Então agora as minhas chances de cura estão fora do Brasil. É para lá que eu vou”, disse ela.

“Voltar pra cá curada, e poder voltar a fazer o que eu amo, que é vir aqui cantar, que é vir aqui ser jurada, que é poder brincar com minha neta, com os meus sobrinhos, enfim, meu filho, ver meu filho, ver esse ser incrível que ele é. Tem muita coisa pra fazer aqui nessa vida, então eu me recuso a aceitar que se findou pra mim agora. Acho que ainda tenho aí uma caminhada”, completou.