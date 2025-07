Exs de Preta Gil prestam última homenagem a cantora

Preta Gil estava realizando um tratamento nos EUA - Foto: Reprodução | Instagram

Preta Gil recebeu homenagens de seus exs nas redes sociais neste domingo, 20, pouco depois de sua morte, causada por complicações de um câncer, nos Estados Unidos. Nomes como Caio Blat , O Kannalha e Rafael Dragaud fizeram publicações ao lado da artista.

Casado com a cantora nos anos 2000, Rafael Dragaud compartilhou um registro ao lado dela e celebrou os momentos felizes que viveram juntos. O diretor de cinema ainda encheu a filha de Gilberto Gil de elogios.

“Tristeza pura. Pura. Estranha e simples. A gente, lá no fundo, sempre acha que a vida pode surpreender, e mesmo contra todos os prognósticos, eu sentia uma brechinha de esperança: vai que o tratamento dá certo, né? Ia ser tão bom! Mas… não deu… não era pra ser. Mistérios, destino”, começou ele.

“Momentos felizes passam aqui no meu coração, uma mulher linda, cheia de luz, que iluminou minha vida, me encheu de alegria e me passou através de gestos suaves, e risos de empatia e cumplicidade um tipo muito raro de sabedoria que eu sempre precisei e não sabia o caminho: levar a vida com leveza”, completou.

“Você foi um vento feliz que soprou no meu rosto. Inesquecível. Das coisas que a gente só agradece a Deus. E no meio da tristeza, se descobre feliz. Vai com Deus, meu amor. Te amo pra sempre”, finalizou.

Ex-namorado de Preta, o ator Caio Blat também celebrou os momentos vividos ao lado dela. “Nossa Pretinha de volta ao Sol, a mais linda, a mais generosa e especial, veio revolucionar nossas vidas, espalhar seu brilho e amor. Toda a gratidão por ter vivido ao seu lado, por ter recebido sua luz nesse caminho. Todo o carinho ao Fran e à toda a família Gil. Nos vemos no espaço”, escreveu.

Já o cantor baiano Danrlei Orrico, conhecido como O Kannalha, compartilhou uma foto abraçando a artista, ao lado da imagem de um orixá. Eles viveram um affair no início de 2024, onde foram vistos constantemente juntos em eventos.

Post do Kannalha nas redes sociais | Foto: Reprodução | Instagram

Trajetória de Preta Gil

Preta Maria Gadelha Gil Moreira nasceu no Rio de Janeiro, mas passou parte de sua infância e juventude na Bahia. Em meio a influência musical do pai e por ser afilhada da lendária cantora Gal Costa, ela cresceu cercada por um ambiente artístico e cultural que iria ditar a sua trajetória.

Preta começou nos bastidores, trabalhando na produção de shows e videoclipes. Foi apenas em 2003 que ela estreou como cantora com o álbum Pret-à-Porter, marcando o início de uma carreira musical que desafiava padrões e celebrava a diversidade. No ano seguinte, aventurou-se como apresentadora no programa Caixa Preta, exibido pela Band.

Em 2005, lançou seu segundo álbum, intitulado Preta, e deu início ao projeto Noite Preta, um show que ganhou notoriedade e se transformou em um DVD de grande sucesso. Na televisão, Preta também fez participações em novelas e séries.

Na vida pessoal, Preta Gil foi casada com o ator Otávio Müller, com quem teve um filho, Francisco. Após o término, teve relacionamentos com os atores Caio Blat e Paulo Vilhena. Em 2015, casou-se com o personal trainer Rodrigo Godoy, cuja separação foi turbulenta e marcada por um episódio de traição envolvendo o ex, no momento em que ela descobriu o câncer.