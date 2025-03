Preta Gil comenta relação com O Kanalha e rumor de romance: “Paquera”

Preta Gil dando beijo no cantor Danrlei Orrico, da banda O Kanalha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Preta Gil está em Salvador para curtir o Carnaval e durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, 28, no Camarote Expresso 2222, que fica localizado no circuito Dodô (Barra/Ondina), comentou sobre a sua relação com o cantor Danrlei Orrico, mais conhecido como O Kannalha, e os rumores de romance com o pagodeiro.

Ela fez questão de expor o carinho que tem pelo baiano e deu detalhes sobre o nível de amizade entre eles. “Ele mesmo brinca com isso. Quem conhece Danrlei, como eu conheço, sabe que são pessoas distintas, o Kannalha e o Danrlei. Mas o Kannalha é isso, paquera a Preta Gil, eu paquero ele e tá tudo certo”, iniciou, ao ser questionada pelo Grupo A TARDE.

Porém, segundo ela, o que vale mesmo é a relação de amizade deles, que é algo que se solidificou “de uma forma absurda”. “De fato, nós somos muito amigos, temos um ao outro pra qualquer situação, ele está lá do meu lado em momentos que vocês nem viram, porque a gente não mostra. E ele é um amigo imprescindível”, detalhou a artista.

Preta completou: “Eu amo muito ele, muito. E esse amor é retribuído por ele. Então a gente blinda de todas as formas porque é algo mesmo mágico e divino. E a gente quer que dure essa amizade pra vida inteira”.

Preta no Carnaval

A presença de Preta Gil na folia baiana é especialmente marcante, pois a cantora passou por meses difíceis devido ao tratamento contra o câncer de intestino. Durante a coletiva de imprensa do Camarote Expresso 2222, sua madrasta, Flora Gil, já havia revelado a felicidade de tê-la de volta à Bahia.

No ano passado, mesmo em meio ao tratamento, Preta Gil conseguiu desfilar com seu tradicional Bloco da Preta no Rio de Janeiro. No entanto, para 2025, a cantora optou por cancelar a edição do bloco.