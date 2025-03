Atrações, parceiras e tema: saiba tudo sobre o Camarote Expresso 2222

Flora Gil, anfitriã e idealizadora do Expresso 2222, relembrou quando surgiu a ideia de criar o camarote - Foto: Raphael Muller/ Ag. A TARDE

Um dos camarotes mais tradicionais da história do Carnaval de Salvador, o Expresso 2222 chega a sua 26ª edição neste ano, que foi batizada de 'Tempo Rei'. O tema faz referência a uma das canções mais conhecidas de Gilberto Gil e também à sua turnê musical de despedida.

Nesta quarta-feira (26), o camarote abriu as portas à imprensa para apresentar as novidades da folia e dar detalhes de como será a estrutura, qual a ordem das atrações e tudo o que vai rolar durante os cinco dias de funcionamento do espaço.

Anfitriã e idealizadora do camarote Expresso 2222, Flora Gil relembrou o período em que a ideia surgiu, ainda em 1999. Na época, o desejo da família era atender ao pedido de Bela Gil, que tinha apenas 11 anos de idade e queria acompanhar a folia. O que era para ser uma varanda para reunir parentes e amigos se tornou um dos grandes eventos momescos da capital baiana.

Ainda em clima de nostalgia, a empresária, diretora e matriarca da família Gil falou sobre as quatro décadas da axé music. “40 anos do axé é importantíssimo! Aliás, se a gente não tivesse o axé, talvez a gente não tivesse o camarote”, declarou.

A esposa de Gilberto Gil aproveitou a ocasião para exaltar os festejos de Salvador. Flora declarou respeito aos outros locais que promovem a folia no país, mas coroou a capital do estado como uma peça fundamental devido à diversidade.

A esposa de Gilberto Gil aproveitou a ocasião para exaltar os festejos de Salvador | Foto: Raphael Muller/ Ag. A TARDE

“Eu acho que é importante a Bahia para o Carnaval do Brasil, a Bahia tem um papel! Não desmerecendo o Carnaval do Rio, que é lindo, o Carnaval de São Paulo e de outras cidades em que o Carnaval está crescendo, mas o Carnaval da Bahia é um Carnaval que tem muitas ruelas, o Carnaval espalhado na cidade, não desmerecendo também Recife, que eu adoro. E essas datas comemorativas só agregam, só fazem com que a gente consiga comemorar mais ainda”, opinou ela.

Parceiros e sustentabilidade

Com uma proposta diferente da maioria dos camarotes, que comercializam convites e abadás para o público, o Expresso 2222 recebe o apoio e incentivo de diversas marcas e empresas para se manter com a sua atual estrutura, como Ifood, Natura, Riachuelo e Solar Coca-Cola.

Para além do incentivo financeiro, também há ações de sustentabilidade envolvendo os parceiros. Neste ano, por exemplo, as camisetas do camarote contam com a assinatura da Riachuelo e são feitas com malha de algodão 100% agroecológico. Os produtos têm raízes nordestinas, pois o algodão foi cultivado no interior do Rio Grande do Norte.

Parceira há alguns anos do espaço, a Coca-Cola desenvolveu uma plataforma de sustentabilidade, batizada de ‘Recicla Solar’, para descartar corretamente, reaproveitar e reciclar embalagens utilizadas no camarote. Em 2025, a meta da iniciativa é aumentar ainda mais os resultados positivos.

“Para a gente é uma missão, é um propósito genuíno de promover a economia circular, de transformar a vida das pessoas e fazer parte da solução para um mundo melhor. Então, nos últimos dois anos, só aqui dentro do evento, a gente fez uma destinação correta de mais de três toneladas e meias de resíduos sólidos que foram gerados aqui”, contou Fernanda Raizama, diretora regional da Solar Coca-Cola

Atrações e horários

Com uma grade de peso, os foliões que forem ao Expresso 2222 vão poder curtir os shows de Sambaiana, Larissa Luz, Hiran, DJ Libre Ana, Ju dos Santos, Jotapê, Jô Barros, Os Garotin, Pedro Pondé e Lucas Felix.

Além das apresentações exclusivas, o camarote conta com uma vista privilegiada para os artistas que irão puxar blocos ou trios pipocas no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Confira a grade completa:

Todos os dias

Atração: DJ Libre Ana

Horário: entre 21h30 e 00h

Atração: Roda de Arrocha com Jô Barros

Horário: 18h às 19h30

Atração: Ju Moraes e Sambaiana

Horário: 21h30 às 00h

Sexta-feira (28/02)

Atração: Os Garotin

Horário: entre 21h30 e 00h

Sábado (1°/03)

Atração: Jotapê

Horário: entre 21h30 e 00h

Domingo (02/03)

Atrações: Rachel e Ju dos Santos

Horário: entre 21h30 e 00h

Segunda-feira (03/03)

Atrações: Pedro Pondé e Lucas Felix

Horário: entre 21h30 e 00h

Terça-feira (04/03)

Atração: Larissa Luz

Horário: entre 21h30 e 00h

Ju Moares e Jô Barros celebram convite do camarote

Os cantores Ju Moraes e Jô Barros, dois dos nomes que vão embalar a festa no Camarote Expresso 2222, também marcaram presença no evento de lançamento da edição de 2025 e celebraram o convite para participar do line-up.

“Estou com Sambaiana, o coletivo de samba feminino baiano. A gente mais um ano, com muita alegria, estará aqui no Camarote Expresso, a gente comandou no passado recebendo convidados do Brasil inteiro e esse ano mais uma vez uma line-up super diversa, com artistas que a gente é muito fã”, disse Ju Moraes.

Veterana no evento, a artista falou sobre as portas profissionais que se abriram a partir da participação dela no ano passado: “É uma grande oportunidade pra gente, foi daqui do Expresso que a gente teve nosso convite para tocar no Rock in Rio ano passado. O Expresso abre muitas portas com as marcas, com os contratantes, então a gente está muito feliz de fazer parte da line-up mais um ano e tenho certeza que vocês vão adorar assistir a Sambaiana em uma nova fase”.

Chegando agora para a primeira experiência no camarote, Jô Barros comentou sobre como vai ser comandar a Roda de Arrocha. Para ele, a sensação será de estar em casa, pois o ritmo é tradicionalmente baiano e muito popular no estado.

“A gente vai nessa, trazendo essa representatividade do ritmo, que é muito nordestino, que é muito interior da Bahia, que está tão em alta. E, pra a gente, é uma alegria sem tamanho estar aqui no Expresso, porque é um momento ímpar”, concluiu.