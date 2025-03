Vídeo: balaustrada do Porto da Barra desaba após homem tentar pular

- Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Piquetes da balaustradas do Porto da Barra caíram na tarde desta quarta-feira, 26, assustando banhistas que estavam no local. Imagens de de segurança mostraram o momento exato em que tudo aconteceu,.

No vídeo, é possível ver dois homens que aparentemente estavam discutindo. Na sequência, um dele se pendura em uma das correntes que isola paredão que dá acesso a praia. Ele cai do paredão e, com o a queda, os piquetes caem na areia em efeito cascata. Por pouco, o homem não é esmagado.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local e isolaram área. Em nota, a prefeitura informou que já tomou as devidas providências em relação ao incidente com as estruturas que separam a calçada da contenção marítima na orla da Barra. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) foi acionada e realizou uma vistoria no local.

A Secretaria Municipal de Manutenção (SEMAN) e a DESSL foram acionadas e irão realizar a remoção das estruturas.