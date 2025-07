Fátima Bernardes toma susto ao descobrir morte de Preta Gil

Fátima prestou sua última homenagem a Preta - Foto: Reprodução | Instagram

Fátima Bernardes usou suas redes sociais para prestar uma última homenagem à cantora Preta Gil, que faleceu neste domingo, 20, em Nova York, nos Estados Unidos. Na publicação, a apresentadora contou que só soube do ocorrido no dia seguinte, na manhã desta segunda-feira, 21.

“Difícil dizer alguma coisa. Estou viajando, desconectada. Só li agora sobre a morte da querida @pretagil. Que triste. Por mais dura que fosse a luta, sempre acreditei na sua cura”, escreveu ela na legenda do post, assustada com o ocorrido.

“Ela era assim, firme nas suas convicções, corajosa. Que Preta seja recebida por suas santinhas e seus orixás. Que Deus conforte essa família, seus muitos e muitos amigos e os milhões de fãs”, completou a famosa.

Trajetória de Preta Gil

Preta Maria Gadelha Gil Moreira nasceu no Rio de Janeiro, mas passou parte de sua infância e juventude na Bahia. Em meio a influência musical do pai e por ser afilhada da lendária cantora Gal Costa, ela cresceu cercada por um ambiente artístico e cultural que iria ditar a sua trajetória.

Preta começou nos bastidores, trabalhando na produção de shows e videoclipes. Foi apenas em 2003 que ela estreou como cantora com o álbum Pret-à-Porter, marcando o início de uma carreira musical que desafiava padrões e celebrava a diversidade. No ano seguinte, aventurou-se como apresentadora no programa Caixa Preta, exibido pela Band.

Em 2005, lançou seu segundo álbum, intitulado Preta, e deu início ao projeto Noite Preta, um show que ganhou notoriedade e se transformou em um DVD de grande sucesso. Na televisão, Preta também fez participações em novelas e séries.

Na vida pessoal, Preta Gil foi casada com o ator Otávio Müller, com quem teve um filho, Francisco. Após o término, teve relacionamentos com os atores Caio Blat e Paulo Vilhena. Em 2015, casou-se com o personal trainer Rodrigo Godoy, cuja separação foi turbulenta e marcada por um episódio de traição envolvendo o ex, no momento em que ela descobriu o câncer.