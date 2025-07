Cantora sofre com voo e recebe ajuda de Safadão: “Muitos traumas”

Wesley Safadão cedeu um avião para a amiga - Foto: Reprodução | Instagram

Márcia Fellipe viveu um perrengue com seu voo durante este São João. A cantora fez um relato durante seu show em Caruaru, cidade de Pernambuco, e contou que perdeu um voo comercial e viajou no jatinho do amigo, o cantor Wesley Safadão.

“Hoje, quase eu também não consigo estar aqui, mas Deus é fiel… Quero agradecer aqui mais uma vez, publicamente, e honrar a vida deles, que é o Wesley Safadão, o Watila [irmão de Wesley] e a família dele toda”, disse ela, visivelmente emocionada durante a apresentação.

A artista explicou que não costuma viajar em aviões de pequeno porte, pois possui traumas com voos anteriores. “Perdemos o voo comercial — porque eu não costumo voar em avião pequeno. Eu tenho muitos traumas — mas hoje, para estar com vocês, eu pedi para que Deus me guardasse naquele avião”, contou.

Superlotação

A famosa ainda revelou que o avião de Safadão só cabia cinco pessoas e parte de sua banda não pode voar até o local do show com ela. Entretanto, a artista foi ajudada pelo cantor João Gomes, que ofereceu sua banda para tocar na apresentação dela.

“Quero agradecer a turma do João Gomes que está fazendo o nosso som, que está me auxiliando aqui no palco, meus dançarinos que vieram ontem pra gente fazer esse momento aqui junto com vocês, Caruaru”, concluiu.