Cariúcha diz que namorada de Neymar recebe dinheiro para ser traída

Bruna Biancardi foi alvo de comentário de Cariúcha - Foto: Reprodução | Redes Sociais

As "puladas de cerca" de Neymar voltaram a causar polêmica e o suposto perdão de Bruna Biancardi virou assunto. Segundo Cariúcha, uma das apresentadoras do programa Fofocalizando, a modelo recebe uma boa grana para aguentar as traições do jogador.

“Ela é bem remunerada para aguentar os galhos, os chifres. Eu aguentei de pobre, um monte de amiga minha aguenta de pobre, lascado”, garantiu.

A declaração dividiu opiniões na web. “Não mentiu, tem uma galera julgando e aguentando chifre de pobre”, disse um. “Ah, gente, vamos ser sinceros, com a grana que ele tem fica fácil pra ela não esquentar com nada”, opinou outro.

“Ela sempre foi bem rica. Ela pode amar ele e por isso perdoou, e tá tudo bem, é a vida dela, escolhas dela", destacou outra.

Entre idas e vindas, polêmicas e traições, o casal está junto desde 2021. Bruna e Neymar são pais da pequena Mavie, de 1 ano.



Vale destacar que o atleta tem outros filhos. Davi Lucca, de 13 anos, fruto da relação com Carol Dantas, e Helena de apenas três meses, filha de Amanda Kimberlly.