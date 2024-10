Casa de campo de Silvio Santos é vendida por valor surpreendente

Silvio Santos morreu há dois meses - Foto: Reprodução

A antiga casa de campo de Silvio Santos, localizada em Mairiporã, São Paulo, foi colocada à venda por um valor impressionante. A propriedade, utilizada por Silvio e suas filhas como residência de veraneio ao longo dos anos, agora está disponível no mercado.

Leia mais:

>>> Filho de Edir Macedo sensualiza e web reage: "Respeita o seu pai"

>>> Raquel Brito abre o jogo sobre coceira íntima e gravidez: "Graças a Deus"

>>> Quem ficará com herança de Ary Toledo, que não teve filhos e esposa?

Cerca de dois meses após a morte do apresentador, causada por broncopneumonia devido a uma infecção por H1N1, o imóvel de luxo desperta curiosidade pelo tamanho e pela história. Projetada pelo renomado escritório de arquitetura Aflalo/Gasperini, a mansão foi adquirida por outro proprietário há alguns anos e passou por reformas, mantendo, no entanto, o conceito original da construção.

Com 6.000 m2 de terreno e 670 m2 de área construída, a casa conta com 3 suítes, deck de madeira, sala com vista para o quintal, cozinha em conceito aberto, claraboia, hidromassagem, piscina e jardim amplo. Quem quiser adquirir, terá de pagar a bagatela de R$ 6,2 milhões.

Confira: