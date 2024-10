Quem ficará com herança de Ary Toledo, que não teve filhos e esposa?

Ary Toledo não deixou herdeiros - Foto: Reprodução | SBT

Ary Toledo morreu aos 87 anos no último sábado, 12, e o destino da sua fortuna causa dúvida. O comediante estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Segundo informações do site iG, Toledo não deixou herdeiros diretos, já que não tinha esposa e não teve filhos. À publicação, a advogada Adriana Maia declarou que em situações como a do humorista a legislação brasileira estabelece um caminho específico para a distribuição dos bens do falecido.

A partir disso, a herança é encaminhada para um processo legal que pode ser administrada pelo estado. No Brasil, os “herdeiros necessários” são os primeiros na fila para receber os valores deixados pelo morto, como, por exemplo, os descendentes (filhos e netos) e os ascendentes (pais e avós).

A lista de herdeiros colaterais inclui irmãos, sobrinhos e primos. Esses parentes têm o direito de reivindicar os bens. Quando não existem herdeiros necessários ou colaterais, a justiça nomeia um curador para administrar os bens.

Ary Toledo fez fama com trabalhos no SBT, local onde contava suas piadas para Silvio Santos. Ele foi casado por quase 50 anos com a atriz, ex-vedete e diretora teatral Marly Marley, que faleceu em 2014; o casal não teve filhos.