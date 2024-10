Ary Toledo: conheça os sintomas da doença que causou a morte do ator

O ator e humorista Ary Toledo morreu em decorrência de pneumonia - Foto: Reprodução | TV Globo

O ator Ary Toledo, de 87 anos, morreu na manhã deste sábado, 12, em decorrência de uma pneumonia. O humorista estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde 2 de outubro.

O artista já havia sido internado outras vezes com pneumonia. Em 2021, ele passou três meses acamado pelo mesmo motivo e acabou com 30% dos pulmões comprometidos.

A pneumonia é uma doença inflamatória aguda que acomete os pulmões. Ela pode ser causada pela infecção por diferentes microrganismos, incluindo vírus, bactérias e fungos.

“Os idosos são mais frágeis e propensos a apresentarem pneumonias porque, geralmente, têm alguma comorbidade associada, como diabetes, obesidade, hipertensão e tabagismo”, explicou a pneumologista Gilda Elizabeth da Fonseca, médica do Hospital Brasília Unidade Águas Claras, em entrevista anterior ao Metrópoles.

Quais os sintomas da pneumonia:?

Os primeiros sintomas de uma pneumonia são semelhantes aos de uma gripe comum. Eles incluem:

- Febre alta;

- Tosse seca ou com catarro;

- Falta de ar e dor torácica;

- Confusão mental;

- Dor de cabeça;

- Dor no corpo;

- Calafrios;

- Perda do apetite.

“O comprometimento pulmonar causado pelo pneumococcus pode levar à insuficiência respiratória. O pulmão adoece e não consegue fazer as trocas gasosas de forma adequada. Se não for tratado, pode ser fatal”, explicou a infectologista Eliana Bicudo, da Sociedade Brasileira de Infectologia do DF, em entrevista anterior ao Metrópoles.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico da pneumonia é feito com a avaliação do histórico do paciente, incluindo a ocorrência anterior de outras enfermidades relacionadas ao trato respiratório.

Com isso, o médico faz exames clínicos, ouvindo o pulmão para rastrear ruídos que sugiram a incidência de pneumonia. Caso exista suspeita da doença, pode ser feito o raio-x de pulmão, que permite confirmar, determinar o local e a extensão da infecção.

O tratamento para pneumonia varia de acordo com a causa da infecção e a gravidade do quadro. Ele geralmente envolve o uso de medicamentos antibióticos ou antivirais e, nos casos mais graves, uso de oxigênio e fisioterapia respiratória.