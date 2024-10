Causa da morte de Ary Toledo é revelada por hospital

O artista já havia sido internado outras vezes com pneumonia - Foto: Reprodução | Instagram

O humorista Ary Toledo morreu neste sábado, 12, aos 87 anos, após ficar internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde o dia 2 de outubro. O hospital informou que a causa da morte foi em decorrência de uma pneumonia.

O artista já havia sido internado outras vezes com pneumonia: em 2021, durante a pandemia, passou três meses acamado pelo mesmo motivo e teve 30% dos pulmões comprometidos na ocasião.

A morte foi informada no perfil de Ary Toledo no Instagram. “Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta, Mestre.”

O velório do comediante, aberto ao público, acontece na tarde deste sábado, 12, no centro de São Caetano do Sul (SP), a partir das 14h. Às 19h, haverá uma cerimônia de despedida, e em seguida o corpo do artista será cremado.