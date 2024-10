Lula lamenta morte de Ary Toledo e fala de críticas à ditadura

O presidente Lula lamentou neste sábado, 12, a morte do humorista Ary Toledo, aos 87 anos. Em homenagem ao artista, o petista relembrou nas redes sociais, algumas das críticas de Toledo ao período da ditadura militar.

"Humorista, cantor, músico, compositor, teatrólogo, ator e dublador. O comediante paulista Ary Toledo exerceu inúmeras atividades culturais. Em comum entre elas, o seu talento. Quando soube da morte do Ary Toledo, me lembrei da sua música “Comedor de Gilete”, sobre a situação dos retirantes nordestinos. Nascido em 1937, Ary Toledo fez carreira no rádio e na televisão com suas piadas e causos. Também gravou discos e escreveu livros. Seu humor o levou a ser preso pela ditadura militar após a piada "Quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem gato, caça com ato", em relação ao Ato Institucional número 5, que instituiu o regime. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores da história de Ary Toledo", disse Lula em seu perfil no Twiiter.

A notícia da morte de Toledo foi anunciada pela família em uma mensagem publicada no perfil oficial do artista no Instagram. O velório de Ary Toledo foi iniciado neste sábado no Ossel Memorial, em São Caetano, a partir das 14 horas.