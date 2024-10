Papa Francisco faz alerta sobre clima em mensagem ao Brasil

Papa saudou os brasileiros - Foto: Vatican News

Neste sábado, 12, além do Dia das Crianças, também é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil.

O Papa Francisco aproveitou a ocasião para enviar uma mensagem para o Brasil, durante participação do Sínodo, no Vaticano. O Pontifície aproveitou para fazer um alerta sobre o cuidado com o planeta e o clima.

“No dia de Nossa Senhora Aparecida, quero saudá-los e estar perto de vocês. Sigam em frente, com essa mensagem da Virgem, que é toda a harmonia: harmonia entre todos os cristãos, harmonia com toda a humanidade e harmonia climática”, disse Francisco.

Na cultura católica, a harmonia tem o Espírito Santo como protagonista. O Papa ainda recordou sua presença no Santuário Nacional da padroeira. “Peço à Virgem de Aparecida, a quem eu visitei várias vezes, que os abençoe, que os faça ir em frente e que os faça muito alegres, porque ela é a Virgem da alegria. Que o Senhor os abençoe”, concluiu.

Em 2024, 70% da área queimada no Brasil foi de vegetação nativa. Os dados são do Monitor de Fogo, monitoramento iniciado em 2019 pelo MapBiomas.

Além disso, na noite desta sexta-feira, São Paulo foi atingida por fortes chuvas, que destruiu diversos pontos do estado e deixou vítimas.