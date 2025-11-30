Menu
É A BAHIA

Casal troca a valsa por pagode baiano e surpreende convidados

Maurício e Nathalia abriram a pista ao som da banda Kortezia e levaram os convidados ao delírio

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

30/11/2025 - 18:03 h
Escolha pegou os convidados de surpresa
Escolha pegou os convidados de surpresa

Maurício e Nathalia decidiram quebrar o script tradicional da dança dos noivos. No lugar da valsa, o casal abriu a pista com um dos clássicos do pagode baiano, uma música da banda Kortezia.

A escolha pegou os convidados de surpresa e se tornou um dos momentos mais comentados da festa. Com passos marcados e a energia típica do pagode, os dois apresentaram uma coreografia conhecida por muita gente na Bahia.

O vídeo da dança, gravado pelos próprios convidados, começou a circular nas redes logo após a festa e ganhou alcance pela espontaneidade do momento.

Confira

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por ComPassos Eventos (@maiscompassos)

x