Casal troca a valsa por pagode baiano e surpreende convidados

Escolha pegou os convidados de surpresa - Foto: Reprodução rede social

Maurício e Nathalia decidiram quebrar o script tradicional da dança dos noivos. No lugar da valsa, o casal abriu a pista com um dos clássicos do pagode baiano, uma música da banda Kortezia.

A escolha pegou os convidados de surpresa e se tornou um dos momentos mais comentados da festa. Com passos marcados e a energia típica do pagode, os dois apresentaram uma coreografia conhecida por muita gente na Bahia.

O vídeo da dança, gravado pelos próprios convidados, começou a circular nas redes logo após a festa e ganhou alcance pela espontaneidade do momento.

Confira