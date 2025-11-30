É A BAHIA
Casal troca a valsa por pagode baiano e surpreende convidados
Maurício e Nathalia abriram a pista ao som da banda Kortezia e levaram os convidados ao delírio
Por Jair Mendonça Jr
Maurício e Nathalia decidiram quebrar o script tradicional da dança dos noivos. No lugar da valsa, o casal abriu a pista com um dos clássicos do pagode baiano, uma música da banda Kortezia.
A escolha pegou os convidados de surpresa e se tornou um dos momentos mais comentados da festa. Com passos marcados e a energia típica do pagode, os dois apresentaram uma coreografia conhecida por muita gente na Bahia.
O vídeo da dança, gravado pelos próprios convidados, começou a circular nas redes logo após a festa e ganhou alcance pela espontaneidade do momento.
