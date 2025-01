Ceia de Ano Novo: Simpatias alimentares para atrair boa sorte

Uvas, lentilhas e romãs são alguns dos alimentos preferidos dos brasileiros que desejam atrair boas energias para o ano novo - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

O Réveillon é uma época repleta de rituais e superstições que buscam garantir um ano novo próspero, cheio de boas energias e realizações. No Brasil, as tradições não ficam restritas apenas à escolha das roupas ou à cor das roupas íntimas, mas também envolvem os alimentos que fazem parte da ceia. Cada prato tem um significado e um propósito, que vai desde a atração de dinheiro até o fortalecimento de laços afetivos.

Com a popularização de redes sociais como o TikTok, as superstições de Ano Novo ganharam uma nova força, com vídeos e desafios mostrando simpatias para garantir sorte, saúde e felicidade. Entre os alimentos mais tradicionais e as simpatias mais conhecidas, destacam-se as uvas, lentilhas e romãs, sempre acompanhadas de alertas sobre o que não se deve comer para evitar a chegada de energias negativas.

Confira algumas das superstições mais comuns para a ceia de Réveillon:

1. Comer 12 uvas debaixo da mesa

Uma das simpatias mais tradicionais é comer 12 uvas à meia-noite, cada uma representando um desejo para o próximo ano. Mas há um detalhe: a tarefa deve ser feita debaixo da mesa, como parte da superstição que promete garantir um novo relacionamento amoroso. A cada uva comida, é preciso fazer um pedido, e o segredo está na rapidez e na energia positiva envolvida nesse ato.

2. Jogar lentilha na cabeça

A lentilha é símbolo de prosperidade, e muitos brasileiros já a incluem em suas ceias. A superstição ligada à lentilha é um pouco mais ousada: durante a virada, a pessoa deve jogar dois punhados de lentilha para cima e mentalizar seus desejos para o ano que se inicia. Acredita-se que, ao cair, os grãos trazem energias de crescimento e prosperidade para o ano novo.

3. Colocar sementes de romã na carteira

A romã é outro alimento associado à prosperidade, e sua superstição vai além da simples presença na mesa de Ano Novo. A tradição diz que, ao comer a fruta na virada, é importante separar sete sementes, envolvê-las em um pedaço de papel e guardá-las na carteira ou na bolsa durante todo o ano, garantindo abundância e prosperidade.

4. Peixe na ceia para abundância

O peixe, símbolo de fartura, também é um prato tradicional nas ceias de Ano Novo. Sua carne é associada ao crescimento e à abundância, fazendo parte de uma alimentação que visa atrair boas energias e prosperidade financeira. Ao contrário de outras carnes, como o frango e o porco, o peixe é considerado uma escolha positiva para garantir que o novo ano será de crescimento e expansão.

5. Evitar frango e porco

Embora o peixe seja a carne ideal para a ceia de Ano Novo, o frango e o porco são evitados por superstição. O frango, por exemplo, é associado à ideia de retroceder, pois cisca para trás, enquanto o porco é visto como um animal que "enfia a cara na lama", atraindo azar. Por isso, muitas famílias preferem outras opções para evitar energias negativas.

Essas superstições de Ano Novo são mais do que simples rituais; elas representam a esperança de que o futuro trará prosperidade, amor e felicidade. Seja pelas simpatias relacionadas aos alimentos ou pelos gestos simbólicos de boas energias, o importante é acreditar no poder das tradições para começar o ano novo com o pé direito.