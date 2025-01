Nardoni e Anna Jatobá são autorizados a passar o Réveillon juntos

Os dois foram condenados a 30 e 26 anos de prisão, respectivamente - Foto: Agência Brasil

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, condenados pela morte da menina Isabella Nardoni, em 2008, receberam autorização judicial para passar o Réveillon juntos em um condomínio de luxo no Guarujá, litoral de São Paulo. O local, de alto padrão, é banhado pela Praia do Mar Casado.

Os dois foram condenados a 30 e 26 anos de prisão, respectivamente, e atualmente cumprem pena em regime aberto. Esse regime, previsto na Lei de Execuções Penais e no Código Penal, permite que condenados trabalhem ou estudem durante o dia, mas exige recolhimento noturno e aos fins de semana. Mudanças de endereço ou viagens, como neste caso, precisam de autorização judicial.

A defesa de Alexandre Nardoni justificou o pedido apontando que a viagem permitiria “restabelecer um convívio mais próximo com os filhos, que cresceram sem a presença do pai”. Segundo os advogados, os dois filhos de Nardoni passarão as férias na mansão do avô, no Guarujá, e a presença do pai fortaleceria os laços familiares.

Leia também:

>> Polícia prende suspeito de planejar atentados violentos em Brasília

>> Suspeito de tráfico é preso após tentar de fugir pelo mar em Salvador

>> BRT de Salvador recebe dois ônibus articulados com capacidade ampliada

Na decisão, a juíza Gabriela Marques da Silva Bertoli autorizou a viagem entre os dias 23 de dezembro de 2024 e 3 de fevereiro de 2025, considerando o cumprimento regular das condições do regime aberto. Ela destacou que Nardoni deve se recolher diariamente entre 20h e 6h, além de evitar bares, casas de jogos e locais incompatíveis com o benefício. Foi determinada ainda a comprovação das datas e horários de ida e retorno à capital sob pena de revogação do benefício.

De acordo com os registros no processo, Nardoni passou pelo pedágio da rodovia Imigrantes no dia 23 de dezembro, às 15h28, em direção ao Guarujá.

O Ministério Público de São Paulo não apresentou objeção à viagem. Embora o pedido de Anna Carolina Jatobá também tenha sido aprovado, o processo tramita em segredo de Justiça, conforme informou o Tribunal de Justiça de São Paulo.

Anna Jatobá progrediu para o regime aberto em junho de 2023, após cumprir 15 anos de prisão. Já Nardoni alcançou o mesmo benefício em maio de 2024, após passar 16 anos encarcerado.