Circuito Fire chega a shopping de Salvador

Equipamento do circuito fire - Foto: Gustavo Zambianco | Ag. A TARDE

O Circuito Fire, uma experiência de imersão na cultura dos video games, começa nesta sexta-feira, 10 e vai até dia 26 de janeiro, funcionando nos mesmos horários do Shopping da Bahia e custando R$ 50 por hora.

Leia mais:

>> "Carinho da torcida foi crucial para eu escolher o Vitória", diz Rato

>> Cancelada? Irmã de Gracyanne foi denunciada por xingar trancista

>> Ferry-Boat registra aumento de passageiros e veículos durante fim de ano

Simuladores de corrida | Foto: Gustavo Zambianco | Ag. A TARDE

O circuito é um realização da loja Fire, e conta com modalidades para todas as preferências, como computadores, simuladores de corrida, consoles e fliperamas para o público mais nostálgico.

Fliperamas | Foto: Gustavo Zambianco | Ag. A TARDE

O circuito conta com várias atrações, como por exemplo, campeonato de variados jogos com um telão transmitindo para que todos do shopping possam assistir. Os times podem ser formados na hora, com desconhecidos, ou com amigos. Como premiação, um kit de energético será entregue ao time vencedor.

Além da experiência digital, o circuito traz também uma competição de cosplay, onde as pessoas se vestem como seus personagens favoritos e desfilam para os jurados votarem no vencedor.

O circuito ainda planeja se expandir para outros shoppings da Bahia.