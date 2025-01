Cancelada? Irmã de Gracyanne foi denunciada por xingar trancista

- Foto: Reprodução

Garantida no BBB 25, Giovanna Jacobina, irmã mais nova de Gracyanne Barbosa, já se envolveu em uma polêmica que foi parar na Justiça. A trancista carioca Patricia Alves registrou uma queixa-crime em dezembro de 2021, acusando sister de calúnia, injúria e difamação após ser xingada por ela em mensagens privadas no Instagram.

A briga ocorreu após Giovanna contratar Patricia para um trabalho às 21h do dia 21 de dezembro de 2023. De acordo com queixa-crime, Patricia havia avisado a irmã de Gracyanne sobre a tolerância máxima de 15 minutos de atraso. No entanto, Giovanna chegou ao local 37 minutos após o horário combinado, o que levou a trancista a desistir do serviço.

Patricia, então, informou sobre o cancelamento do compromisso por meio de uma mensagem no direct do Instagram e foi ofendida por Giovanna com frases como "então vai tomar no seu cu" e "escrota do caralho".

Patricia Alves pede uma indenização inicial de R$ 5 mil a Giovanna. Segundo o jornal Extra, o caso tramitou na 1ª Vara Criminal da Regional de Jacarepaguá, e, em decisão proferida em 2 de fevereiro, o juiz Marco J. M. Couto reconheceu que não tinha competência para julgar o caso, transferindo-o para um Juizado Especial Criminal.