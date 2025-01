BBB 25: antes e depois da irmã de Gracyanne surpreende; veja fotos

A médica veterinária vinha chamando atenção nas redes sociais pelas transformações cirúrgicas que realizou - Foto: Reprodução | Instagram

Giovanna Jacobina, irmã mais nova de Gracyanne Barbosa, está confirmada no elenco do Big Brother Brasil 25 e já causa expectativa dentro e fora do reality. A médica veterinária, que disputará o prêmio ao lado de sua dupla, vinha chamando atenção nas redes sociais antes do confinamento, principalmente pelas transformações físicas que realizou recentemente.

A jovem passou por dois procedimentos estéticos no rosto: uma cirurgia ortognática e uma rinoplastia, sonhos que ela alimentava há anos. "Quando você tem um sonho no seu coração e conta para Deus, confia porque Ele vai realizar", escreveu Giovanna antes das operações, compartilhando o momento com seus seguidores no Instagram.

A jovem passou por dois procedimentos estéticos no rosto: uma cirurgia ortognática e uma rinoplastia | Foto: Reprodução | Instagram

Durante o processo de recuperação, a veterinária utilizou suas redes como um diário, detalhando cada etapa da adaptação aos procedimentos. Para facilitar o tratamento, ela se hospedou na casa da irmã Gracyanne Barbosa, na Barra da Tijuca, onde contou também com o apoio da mãe.

Os resultados, que podem levar até um ano para se consolidarem no caso da cirurgia ortognática, já a deixaram satisfeita. "Está sendo a melhor escolha da minha vida. Não sinto absolutamente dor nenhuma e respiro tão bem como nunca respirei antes", afirmou.

Os resultados já a deixaram satisfeita | Foto: Reprodução | Instagram

A transformação de Giovanna não passou despercebida. Em uma das interações recentes, uma seguidora comentou que ela parecia muito diferente, ao que a futura sister respondeu com sinceridade: "É plástica, amore".



Veja a o antes e depois: