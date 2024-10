Claudia Leitte visita bairro da infância e reencontra vizinhos: “Lembranças”

Passeio logo chamou a atenção - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Claudia Leitte viveu um dia muito especial na quarta-feira, 16. Ela visitou o bairro da Saúde, em Salvador, onde passou boa parte de sua infância.

A artista fez questão de registrar o momento nas suas redes sociais. O passeio logo chamou a atenção dos moradores locais.

A presença dela gerou bastante alvoroço, com direito a muitos registros fotográficos, incluindo um encontro com o cantor Jau, que estava no mesmo restaurante que ela.

“Gente, confesso que Salvador tem meu coração, mas a Saúde tem as melhores lembranças”, afirmou a cantora