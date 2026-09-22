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HOME > ENTRETENIMENTO

ESTATÍSTICA SOMBRIA

Coincidência trágica: 'primeiros nomes' de mais de 10 duplas já morreram no Brasil

Acidente aéreo reforça padrão histórico de mortes em duplas sertanejas e pop no país

Jair Mendonça Jr
Por
| Atualizada em
rick e renner
rick e renner - Foto: Reprodução internet

O helicóptero com o cantor Rick, da dupla com Renner, que desapareceu na Serra de Santa Catarina, foi encontrado nesta terça-feira, 22, e nenhum sobrevivente foi localizado. Cinco corpos foram achados. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

O acidente fatal reforça a estatística sombria que marca a história de diversas duplas de grande expressão no país, nas quais o primeiro integrante citado na formação perde a vida primeiro.

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O fenômeno abrange desde duplas formadas nas décadas de estrada da música caipira tradicional até fenômenos2 de vendas dos anos 1990 e 2000.

Entre os casos mais emblemáticos estão

rick e renner
rick e renner - Foto: Reprodução internet

Rick e Renner

  • Rick faleceu em acidente de helicóptero, nesta terça, 22.
Claudinho e Bochecha
Claudinho e Bochecha - Foto: Reprodução internet

Claudinho e Bochecha

  • Claudinho faleceu em um acidente de automóvel em 2002.
João Paulo e Daniel
João Paulo e Daniel - Foto: Reprodução internet

João Paulo e Daniel

  • João Paulo morreu em um acidente de carro em 1997.
Leandro e Leonardo
Leandro e Leonardo - Foto: Reprodução internet

Leandro e Leonardo

  • Leandro faleceu em 1998 em decorrência de um câncer raro.
Chrystian e Ralf
Chrystian e Ralf - Foto: Reprodução internet

Chrystian e Ralf

  • Chrystian faleceu em 2024 após complicações de saúde.
Tião Carreiro e Pardinho
Tião Carreiro e Pardinho - Foto: Reprodução internet

Tião Carreiro e Pardinho

  • Tião Carreiro faleceu em 1993.
Tonico e Tinoco
Tonico e Tinoco - Foto: Reprodução internet

Tonico e Tinoco

  • Tonico faleceu em 1994.
João Mineiro e Marciano
João Mineiro e Marciano - Foto: Reprodução internet

João Mineiro e Marciano

  • João Mineiro faleceu em 2012.
Liu e Léu
Liu e Léu - Foto: Reprodução internet

Liu e Léu

  • Liu faleceu em 2012

Fatores estatísticos e históricos

Especialistas em mercado fonográfico apontam que a ordem dos nomes nas duplas seguia critérios de antiguidade na formação, liderança artística ou hierarquia familiar, já que muitas formações eram compostas por irmãos onde o mais velho assinava primeiro.

Em termos probabilísticos, a estrutura de nomenclatura binária estabelece divisão igualitária nas chances de óbito do primeiro ou segundo integrante. No entanto, a concentração de perdas nas primeiras vozes de duplas históricas consolidou o padrão no imaginário do público e na cobertura da imprensa especializada ao longo das últimas décadas.

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Tags

dupla sertaneja

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