Com 45 kg, Maiara revela o que come no almoço; veja

Recentemente, Maiara celebrou a atual fase de sua vida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após revelar que está pesando 45 kg, a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, decidiu mostrar o que come em um almoço na sua rotina. Em uma publicação no Instagram nesta segunda-feira, 28, ela exibiu a sua refeição.

Nas imagens, é possível ver um salmão grelhado e um caldo verde. Além disso, a cantora consumiu uma xícara de café e uma fatia de bolo de chocolate como sobremesa.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Recentemente, Maiara celebrou a atual fase de sua vida. “Estou na minha melhor fase. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita… E estou solteira”, disse.