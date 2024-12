Com ingressos por mais de R$ 1,5 mil, Farofa da Gkay é suspensa

Gkay - Foto: Reprodução

A aguardada edição 2024 da Farofa da Gkay, que seria realizada nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, foi suspensa a menos de duas semanas do início do evento. Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 21, a organização informou que "não seria prudente" realizar a festa no mês previsto.

O evento, que pela primeira vez contaria com a participação do público mediante compra de ingressos, foi descrito como "a maior Farofa da história". Segundo os organizadores, questões logísticas e burocráticas inviabilizaram a realização na data programada.

"Infelizmente, com o agravante da aproximação da data do festival, a produção definiu não ser prudente realizar a edição anual agora. Não conseguiríamos entregar uma experiência inesquecível e inédita para todos vocês", diz o comunicado.

Farofa da Gkay | Foto: Reprodução

Os organizadores garantem que a Farofa terá uma nova data, ainda a ser definida, e que os participantes poderão optar por reagendar ou solicitar reembolso dos passaportes adquiridos. "Estávamos trabalhando com uma nova possibilidade, que traria o evento para um patamar jamais visto antes. Em breve, informaremos a nova data, de um jeito que vocês jamais viram."

A pré-venda de ingressos foi aberta em outubro e esgotou em poucas horas, mas nenhuma atração havia sido confirmada até o momento do anúncio.