Gkay: "Pesei muito a mão em procedimentos, não me reconhecia mais"

Gkay - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Gkay abriu o coração sobre o impacto dos procedimentos estéticos em sua vida, refletindo sobre as mudanças que fez em seu visual e a sensação de "não se reconhecer" após ter "pesado a mão". A influenciadora compartilhou um desabafo, mencionando como esses procedimentos influenciaram sua identidade.

Sempre falo para todo mundo que, quando você muda, significa que você está chegando a novos tempos. Principalmente para mim, depois que cheguei nos 30 anos, falo que é realmente a idade que a gente começa a ter outras ideias, ver o mundo de outra forma. Acho que para mim essa transição foi muito importante. Ter feito essa mudança, trazido algo novo, é parte da minha personalidade. Vivo de renovação, de trazer coisas novas Gkay

Gkay | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Apesar de valorizar as transformações, Gkay admitiu que foi longe demais em alguns momentos. "Foi outra mudança muito positiva, porque acho que pesei muito a mão em procedimentos, nessas transformações. Até um ponto que eu perdi até a minha identidade. Quando mais jovem, a gente vai fazendo as coisas sem ter muito cuidado. Hoje faço procedimentos, faço botox, laser, mas me vejo muito mais como eu sou", revelou.

A influenciadora também celebrou o retorno à naturalidade e ao autoconhecimento.

Gkay acredita que sua decisão de reverter alguns procedimentos foi bem recebida pelo público, que percebe sua felicidade genuína. "Acho que o público também aceita mais a gente quando vê que a gente está feliz. Ter feito a retirada desses procedimentos me deixou tão feliz que acho que consegui transmitir isso para o público. E acho que o público quer me ver cada vez mais feliz", concluiu.