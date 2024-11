Nova paquera de Vini Jr. ficou famosa após sexo na banheira de reality

Maju e Vini - Foto: Reprodução

Após parabenizar a influenciadora Maju Mazalli pelo seu aniversário, Vini Jr. aumentou os rumores de um possível relacionamento entre os dois. Apontada como a nova paquera do jogador, a mulher ganhou fama após participar do programa De Férias com o Ex, em 2017.

Em retorno ao reality, em 2021, a influenciadora deu o que falar ao lado de Lincoln Lau, gamer e ex-namorado de Gabi Martins, ao protagonizar cenas quentes no programa: os dois fizeram sexo na banheira da suíte master durante a sétima temporada.

Maju, que nasceu em Marília, no interior de São Paulo, consolidou sua carreira na web compartilhando registros de viagens luxuosas e imagens de trabalhos. Hoje, a influenciadora conta com quase 1 milhão de seguidores no Instagram.

Neste ano, Maju retornou ao reality, no De Férias com o Ex: Diretoria. A primeira temporada da nova versão estreou em 6 de junho de 2024.