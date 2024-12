Como está Vera Fischer? Equipe atualiza estado de saúde da atriz

Vera Fischer - Foto: Reprodução | Instagram

Depois que Vera Fischer apareceu sem make e sem filtro na última segunda-feira, 25, em seu Instagram, e contou que foi diagnosticada com influenza, diversas repercussões sobre o estado de saúde da atriz tomaram conta das redes sociais.

Sem entrar em muitos detalhes, a equipe de comunicação da artista contou à CARAS Brasil que Vera Fischer está se recuperando bem e em repouso absoluto. Sobre os sintomas da doença, eles esclareceram que a atriz não apresenta febre.

Vera deu mais detalhes do diagnóstico nas redes sociais. “Fiquei alguns dias sem aparecer por aqui, não é meus amados? Pensei que talvez vocês pudessem estar preocupados, então lá vai: influenza. Vírus forte que me deixou completamente prostrada. Estou quietinha, me recuperando, medicada e ingerindo muito líquido”, contou.

Ela continuou: “Quero agradecer todo o carinho que vocês me enviam todos os dias, as palavras bonitas e a gentileza sem fim. Se cuidem, please. A qualquer sintoma de febre, tosse ou mal-estar, corram para o médico, porque não é brincadeira! Vou dando notícias. Que todos tenham um lindo início de semana com muita saúde Beijo imenso dessa sua Vera”.