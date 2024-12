Sem maquiagem, Vera Fischer tranquiliza fãs após doença

Vera Fischer - Foto: Reprodução

A atriz Vera Fischer compartilhou um momento sem maquiagem e sem filtro para justificar seu recente sumiço das redes sociais. Ela revelou estar se recuperando de uma forte gripe causada pelo vírus Influenza, preocupando seus fãs.

Em uma publicação no Instagram nesta segunda-feira, 25, Vera explicou: "Fiquei alguns dias sem aparecer por aqui, não é, meus amados? Pensei que talvez vocês pudessem estar preocupados, então lá vai… Influenza. Vírus forte que me deixou completamente prostrada. Estou quietinha, me recuperando, medicada e ingerindo muito líquido".

A atriz também agradeceu as mensagens de apoio que vem recebendo e alertou seus seguidores sobre a gravidade dos sintomas: "Tirei essas fotos sem make e sem filtro, mas confiante de que vou ficar boa logo. Quero agradecer todo o carinho que vocês me enviam todos os dias, as palavras bonitas e a gentileza sem fim. Se cuidem, please. A qualquer sintoma de febre, tosse ou mal-estar, corram pro médico, porque não é brincadeira! Vou dando notícias".

Nos comentários, fãs e admiradores parabenizaram a coragem da artista por aparecer ao natural e desejaram sua pronta recuperação. "Sempre bela com ou sem make, boa recuperação, senti sua falta sim", escreveu uma seguidora. "Que você melhore rápido!!! Fique bem!!", comentou outra fã.