Condenado por agressão à ex-esposa, cunhado de Carlinhos Maia é preso

O cunhado do influenciador digital Carlinhos Maia, Babal Guimarães, foi preso na manhã desta quarta-feira, 22, em Penedo, Alagoas. Ele teria descumprido uma medida judicial, segundo a Rádio Penedo FM. Babal foi condenado por agressão à ex-esposa, Tereza dos Santos, e cumpria pena em regime aberto.

A decisão de prender o irmão de Lucas Guimarães partiu da juíza titular do Juizado Especial Cível e Criminal de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Sentenciado a um ano e quatro meses de detenção, o influenciador deveria cumprir algumas medidas, como informar mudanças de endereço à Justiça e respeitar o “toque de recolher”, entre 22h e 5h. As regras, no entanto, não foram seguidas corretamente.

Alvo de operação

Babal Guimarães foi alvo da Operação Game Over 2, realizada pela Polícia Civil de Pernambuco, na última quarta-feira, 15. A ação tem como objetivo combater os jogos de azar online, que são divulgados por influenciadores de forma ilegal. Durante a operação, agentes apreenderam diversos bens e dinheiro na residência de Emanuel Francisco dos Santos Junior, verdadeiro nome de Babal.

Na casa do influenciador, localizada em Pernambuco, foram recolhidos itens de valor, incluindo um quadriciclo, uma moto, joias e uma quantia significativa de dinheiro, totalizando mais de R$2 milhões. Babal é um dos 15 influenciadores alvo da operação, que busca desmantelar redes de jogos online, incluindo divulgadores que incentivam as práticas em suas redes sociais.