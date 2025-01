Carlinhos Maia repete fake news, elogia Nikolas Ferreira e apaga vídeo

Nos stories do Instagram, o humorista reproduziu uma série de desinformações e logo depois apagou o vídeo em meio à polêmicas - Foto: Reprodução

Carlinhos Maia foi às redes sociais, durante viagem por Orlando, nos Estados Unidos, para elogiar o vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL/MG), no qual, de forma errônea, fala que o governo federal vai taxar o PIX, em meio às medidas de ampliação de monitoramento das movimentações financeiras de instituições de pagamento e fintechs.

Devido à polêmicas, a instrução normativa da Receita Federal - que autoriza o envio de dados para o órgão do governo federal, em caso de movimentações financeiras que ultrapassem o valor de R$ 5 mil para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas - foi derrubada em meio às fake news.

Nos stories do Instagram, o humorista reproduziu uma série de desinformações, afirmando que o Pix seria “cobrado” pela Receita Federal - o que já foi negado pelo governo federal, e recebeu medida provisória (MP).

“Lá no Brasil, o vídeo do menino [Nikolas Ferreira] falando do Pix, achei maravilhoso, entendeu? Porque cobrar do Pix não existe… Vai, pobre!”, criticou o marido de Lucas Guimarães.

Carlinhos Maia apagou o vídeo publicado nos stories, mas o material viralizou nas redes.

Investigação

A Advocacia Geral da União (AGU) notificará a Polícia Federal para investigar os responsáveis pela onda de fake news relacionadas à taxação do Pix. O órgão também pedirá que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça investigue cobranças adicionais abusivas por comerciantes que estabeleceram preços diferenciados entre o Pix e o dinheiro.

Desde o anúncio de que a Receita Federal iria ampliar a fiscalizar todo tipo de transferência financeira, uma falsa notícia de que o PIX seria tributado começou a circular e enfraqueceu em 11% a movimentação da modalidade de pagamento. Muitos comerciantes também abandonaram a forma de transferência em seus negócios e os casos de golpes em boletos falsificados aumentaram.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também anunciou que deve lançar uma medida provisória (MP) para assegurar que transferências feitas por PIX não sejam tributadas.