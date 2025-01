POLÍTICA Nikolas Ferreira assume fake e confirma que “Pix não será taxado” Deputado federal gravou vídeo para falar sobre o assunto do momento Por Redação 15/01/2025 - 15:15 h

No vídeo, o Nikolas acusa o governo do presidente Lula (PT) de prejudicar trabalhadores com medidas que ampliam o controle do governo sobre transações financeiras - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) publicou na internet um vídeo onde fala sobre as mudanças nas regras do Pix. O conteúdo viralizou nas redes sociais e já ultrapassa 100 milhões de visualizações. No vídeo, o Nikolas acusa o governo do presidente Lula (PT) de prejudicar trabalhadores com medidas que ampliam o controle do governo sobre transações financeiras. Leia também: >> "Tem bagagem e vai contribuir", diz Zé Neto sobre Sidônio na Secom >> Em meio a fake news sobre taxação, uso do Pix despenca em janeiro >> Lula e Sidônio se reúnem novamente para debater campanha contra fake news



“O governo Lula vai monitorar seus gastos. O Pix não será taxado agora, mas é bom lembrar: a ‘comprinha da China’ não seria taxada, mas foi. Não ia ter sigilo, mas teve. Você ia ser isento do imposto de renda, não será. O Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser no futuro. Quem mais será afetado por essa medida são os trabalhadores, que serão monitorados como se fossem grandes sonegadores”, declarou Nikolas no vídeo. O PIX está unindo o povo. pic.twitter.com/3UEtvIgIot — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) January 14, 2025 A disseminação das notícias falsas relacionadas ao Pix começou depois da divulgação de uma instrução normativa da Receita Federal, para aumentar a fiscalização em torno das transferências bancárias. Com isso, a partir dessa norma, a Receita Federal passou a receber informações sobre transações financeiras que ultrapassem R$ 5 mil mensais para pessoas físicas.



