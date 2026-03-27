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Conheça a mansão de R$ 50 milhões da herdeira da Pernambucanas

Casa luxuosa foi exibida durante documentário sobre disputa judicial

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

27/03/2026 - 16:59 h

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Mansão da herdeira da Pernambucanas
Mansão da herdeira da Pernambucanas -

A mansão da herdeira da Pernambucanas, Anita Harley, localizada no bairro da Aclimação, em São Paulo, é um dos bens mais valiosos, avaliada em cerca de R$ 50 milhões.

Durante o documentário “O Testamento: O Segredo de Anita Harley”, do Globoplay, o imóvel é revelado como um dos itens em disputa na Justiça.

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Como é a mansão de Anita?

O imóvel de alto padrão está localizado em uma área privilegiada, com segurança reforçada.

Com 96 cômodos, 37 banheiros e cinco cozinhas, a casa conta com salas principais voltadas para grandes recepções, além de áreas mais íntimas que revelam o lado estratégico e reservado de Anita.

A arquitetura é imponente, com ambientes amplos, pé-direito alto e iluminação natural. A área externa inclui piscina de borda infinita, jardins planejados e espaços sofisticados.

No documentário, Suzuki, uma das envolvidas na disputa pela herança, contou como surgiu a ideia de construir a mansão.

“Então [falamos]: ‘Vamos construir um lugar para nós? Vamos.’ E aí eu escolhi um château (castelo), porque nós gostávamos muito de comer croissant e ficar olhando e dizendo: ‘Nossa, é uma casa de gente feliz’”, disse.

O que aconteceu com Anita Harley?

Em coma desde 2016, a empresária sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que a levou ao estado atual.

Mesmo com a disputa judicial, atualmente Suzuki mora no imóvel e afirma que ele foi doado a ela. De acordo com o advogado Daniel Silvestri, a doação foi formalizada em 2009, mas a versão ainda é questionada.

Veja fotos da mansão:

Imagem ilustrativa da imagem Conheça a mansão de R$ 50 milhões da herdeira da Pernambucanas
| Foto: Reprodução| Globoplay
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| Foto: Reprodução| Globoplay
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| Foto: Reprodução| Globoplay
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| Foto: Reprodução| Globoplay
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| Foto: Reprodução| Globoplay
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| Foto: Reprodução| Globoplay

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