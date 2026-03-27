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SOLTOU O VERBO

Mara Maravilha rebate ataques ao se declarar “negona branca”

A apresentadora rebateu as críticas feitas pelos internautas após o comentário

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

27/03/2026 - 8:58 h

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A famosa se autodeclarou uma mulher negra
A famosa se autodeclarou uma mulher negra -

Mara Maravilha causou polêmica nas redes sociais nesta semana. A apresentadora concedeu entrevista a uma emissora dos Estados Unidos e revelou que se considera uma “negona branca”, devido ao tamanho de seus lábios.

“Aqui não tem preenchimento nem nada. O beiço é beiço mesmo. Uma negona branca”, disse ela na ocasião, em um bate papo sobre maquiagem e procedimentos estéticos.

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O registro do momento acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de críticas a famosa. “Meu Deus, ela surtou! Que vergonha alheia”, escreveu uma internauta. “Vergonha total!”, reforçou outro.

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Um post compartilhado por Mara Maravilha 🇧🇷 (@maramaravilhaoficial)

Pronunciamento de Mara

Ciente da repercussão em torno de suas falas, Mara Maravilha publicou um vídeo rebatendo os ataques e as críticas. Na gravação, ela alega que não há problema algum em sua declaração.

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“Agora vou mandar o papo reto para você que é inteligente e sábio ter a sua opinião certa. No Brasil, homem negro vira mulher loira. E eu brasileira, nordestina, baiana, não posso dizer e nem me sentir uma negona branca?”, disparou.

“Aonde, me poupe e me economize! Viva Michael Jackson, black, white! E viva Renato Russo, que país é esse? Viva Mara Maravilha, Jesus Cristo!!”, completou a famosa.

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Tags:

apresentadora mara maravilha polêmica

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