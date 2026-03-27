Mara Maravilha rebate ataques ao se declarar “negona branca”

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A famosa se autodeclarou uma mulher negra - Foto: Reprodução | Instagram

Mara Maravilha causou polêmica nas redes sociais nesta semana. A apresentadora concedeu entrevista a uma emissora dos Estados Unidos e revelou que se considera uma “negona branca”, devido ao tamanho de seus lábios.

“Aqui não tem preenchimento nem nada. O beiço é beiço mesmo. Uma negona branca”, disse ela na ocasião, em um bate papo sobre maquiagem e procedimentos estéticos.

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O registro do momento acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de críticas a famosa. “Meu Deus, ela surtou! Que vergonha alheia”, escreveu uma internauta. “Vergonha total!”, reforçou outro.

Pronunciamento de Mara

Ciente da repercussão em torno de suas falas, Mara Maravilha publicou um vídeo rebatendo os ataques e as críticas. Na gravação, ela alega que não há problema algum em sua declaração.

“Agora vou mandar o papo reto para você que é inteligente e sábio ter a sua opinião certa. No Brasil, homem negro vira mulher loira. E eu brasileira, nordestina, baiana, não posso dizer e nem me sentir uma negona branca?”, disparou.

“Aonde, me poupe e me economize! Viva Michael Jackson, black, white! E viva Renato Russo, que país é esse? Viva Mara Maravilha, Jesus Cristo!!”, completou a famosa.