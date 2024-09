Conheça Adélia Soares, advogada de Deolane Bezerra

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

A advogada Adélia Soares apareceu mais uma vez na mídia brasileira ao ser escolhida para cuidar do caso da amiga, Deolane Bezerra. A influencer foi presa na última quarta-feira, 4, investigada na operação "Integration", realizada pela Polícia Civil de Pernambuco, cujo alvo é uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Afinal, quem é Adélia Soares?

A advogada ganhou fama após a participação no Big Brother Brasil 2016, mesma edição de Ana Paula Renault, com quem travou diversas brigas. A ex-BBB foi a sexta eliminada em um paredão triplo, ao lado de Munik e Ronan.

Adélia Soares no BBB | Foto: Reprodução | BBB

Leia mais:



>>> FOTO: vaza registro de Deolane no sistema carcerário

>>> Dono da Esportes da Sorte se entrega à Polícia em Pernambuco

Adélia já defendeu outros casosde famosos, como MC Mirella, Deborah Albuquerque e Thomaz Costa.

Em 2018, Adélia se candidatou ao cargo de deputada federal em São Paulo pelo partido Patriota, perdendo após conseguir apenas 718 votos.

Leia mais:

>>> Deolane Bezerra recebeu dinheiro da cunhada do chefe do PCC, diz TV

>>> Luiz Bacci é afastado da Record 1 dia após atitude com Deolane Bezerra

A advogada foi responsável, ainda, por solicitar o afastamento de Deolane e Pétala do Reality A Fazenda 2022. Na ocasião, ela entrou com uma notificação extrajudicial pedindo a rescisão do contrato da influenciadora, que foi acatada pela Record.

Deolane Bezerra recebeu dinheiro da cunhada do chefe do PCC, diz TV

Na quinta-feira, 5, um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) informou que a famosa teria recebido transferências financeiras da cunhada do chefe do PCC (Primeiro Comando da Capital), Marcos Herbas Camacho, conhecido como Marcola.

A informação foi divulgada pelo SBT, que ainda destacou que as investigações realizadas por policiais de São Paulo garantiram que Bezerra recebeu dinheiro enviado por Francisca Alves da Silva, esposa de Alejandro Herbas Camacho, o Marcolinha. Os irmãos, ligados ao PCC, estão detidos no presídio federal de segurança máxima em Brasília.