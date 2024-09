Deolane Bezerra recebeu dinheiro da cunhada do chefe do PCC, diz TV

Deolane Bezerra tem envolvimento com PCC apontado - Foto: Reprodução | Record

Deolane Bezerra segue presa e uma novidade sobre o seu caso ganhou uma novidade. Nesta quinta-feira, 5, um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) informou que a famosa teria recebido transferências financeiras da cunhada do chefe do PCC (Primeiro Comando da Capital), Marcos Herbas Camacho, conhecido como Marcola.

A informação foi divulgada pelo SBT, que ainda destacou que as investigações realizadas por policiais de São Paulo garantiram que Bezerra recebeu dinheiro enviado por Francisca Alves da Silva, esposa de Alejandro Herbas Camacho, o Marcolinha. Os irmãos, ligados ao PCC, estão detidos no presídio federal de segurança máxima em Brasília.

Francisca Alves da Silva, que teria repassado dinheiro para Deolane, está presa em Santana desde abril deste ano. Ela foi capturada em uma operação da Polícia Federal e é considerada uma peça chave na lavagem de dinheiro para a facção.

O SBT ressaltou que a descoberta veio à tona durante as investigações sobre o uso de um apartamento da influenciadora, localizado no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, por Everton de Souza, o "Gordão", preso no local.

A polícia investiga a relação de Deolane com pessoas influentes dentro do PCC em um novo inquérito. A advogada criminalista reconheceu que defende criminosos, mas nega qualquer envolvimento com o grupo.