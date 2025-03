Crime? Suposto 4º filho de Gugu é alvo de acusação e herdeiros reagem

Ricardo Rocha, que afirma ser filho de Gugu, segue em briga - Foto: Reprodução

Ricardo Rocha, que diz ser filho de Gugu Liberato (1959-2019), está sendo acusado pela família do apresentador de ter cometido um crime durante a realização do exame de DNA. Os herdeiros oficiais do comunicador dizem que o comerciante utilizou materiais genéticos da família Liberato sem a autorização.

A informação foi divulgada pelo programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, nesta quarta-feira, 12. O programa informou que, no começo do ano, Ricardo Rocha teria feito exame para identificar se o sangue dele tinha a mesma origem da região de Portugal em que veio a família de Gugu.

Em processo, a defesa dos filhos do apresentador afirma que o empresário utilizou o material genético da Maria do Céu e irmãos dele, Aparecida Liberato e Amandio Liberato. Os advogados apontam que a atitude é "uma violação de lei, do corpo" de outra pessoa.

Eles entraram com a ação depois que o comerciante pediu na Justiça a exumação do corpo do famoso e também exigiu o bloqueio de bens e teria tentado colocar "a polícia na cola da Maria do Céu", segundo o jornalista Gabriel Perline.

O colunista do A Tarde é Sua disse que a Justiça havia liberado que as partes do processo tivessem acesso aos materiais genéticos apenas para o cruzamento dos dados de DNA. A defesa dos filhos de Gugu disse, porém, que Ricardo levou material, sem autorização judicial, para laboratório que fez um mapeamento genético.

Suposto filho de Gugu dá indireta

Ricardo Rocha não tem se posicionado sobre a briga com a família de Gugu. O Portal A TARDE tentou contato com ele, mas não obteve sucesso. Apesar disso, ele tem dado indiretas no Instagram.

Nesta quinta-feira, 13, um dia depois da acusação de crime, o comerciante postou uma frase enigmática: "Acalma o coração, amiguinho... Toma cuidado para não infartar".