Crise? Luisa Arraes toma atitude em casamento aberto com Caio Blat

Luisa Arraes decidiu se afastar de Caio Blat - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Luisa Arraes surpreendeu com uma decisão envolvendo o casamento com Caio Blat. Os dois, que mantém um relacionamento aberto, estão enfrentando uma crise.

Leia Mais:

>>> Caio Blat detona Marcelo Serrado por expor seu pênis: “Machista”

>>> Ex-galã da Globo revela que sexo a três com esposa é “excepcional”

>>> Ex-global revela preferência sexual: “Fio terra é maravilhoso”

A revelação foi feita pelo jornal Extra, que garantiu que a atriz, atualmente no ar na novela No Rancho Fundo, pediu um tempo ao famoso.

Além disso, fontes do jornal disseram que Luisa Arraes também já se afastou do ator para pensar a respeito do futuro do casamento.

Caio Blat e Luisa Arraes, cabe lembrar, estão juntos desde 2017. Eles mantinham um relacionamento aberto e moravam em casas separadas.

Rcentemente, inclusive, a famosa foi flagrada aos beijos com Chico Chico, filho de Cássia Eller, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o Caio garantiu que não houve problemas no casal e a que a relação é aberta.