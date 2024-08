Caio Blat detona Marcelo Serrado por expor seu pênis: “Machista”

Caio Blat e Marcelo Serrado - Foto: Reprodução

O ator Caio Blat se manifestou acerca do comentário de Marcelo Serrado sobre seu pênis e admitiu ter ficado chateado com as falas do colega. A polêmica aconteceu durante a participação dos dois no programa “Surubaum”, apresentado pelo casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

Leia Mais:

>>> Mão, punho e até pé: o que é Fisting, prática sexual de José Loreto

>>> Vai uma dedada? Conheça benefícios da prática sexual de ex-galã da Globo

Segundo Caio, Serrado agiu de forma "desagradável" e "machista". "Não foi um elogio, acho uma babaquice. Eu acho totalmente machista, jamais falariam assim do corpo de uma mulher, é bem irritante", afirmou o ator ao jornal Folha de S. Paulo.

No bate-papo, eles comentaram sobre uma cena que protagonizaram juntos, na qual Marcelo admitiu ter “manjado” as partes íntimas de Blat. Ao elogiar o tamanho do órgão genital do colega, ele disse ser uma coisa “absurda".

Cara, eu manjava, mas, assim, em banho-maria, o negócio mole, é uma das coisas mais absurdas que já vi na minha vida. E mole! Estou elogiando. Estou lá contracenando, de repente olho, a gente tirou a cueca, e eu vi aquela situação toda Marcelo Serrado sobre o pênis de Caio Blat

Assista o momento:

Marcelo Serrado revelou que ficou em choque quando viu o p3nis de Caio Blat: “O negócio mole é uma das coisas mais absurdas que eu ja vi na minha vida, eu fiquei constrangido”.https://t.co/wg0w7usO0z — PAN (@forumpandlr) July 24, 2024

Na oportunidade, o Blat revelou também que gosta de fio terra, prática consiste na estimulação anal através da inserção de um dedo, um brinquedo sexual ou até mesmo um plug anal. "Fio terra é maravilhoso. Claro [que já experimentei]. Eu peço [para ela fazer]: ‘você pode [fazer] por favor. Também quero".