Cristian Bell chega acompanhado no aniversário de Kevi Jonny

Cena repercutiu nas redes sociais e tem dado o que falar - Foto: Reprodução

O influenciador e empresário Cristian Bell foi flagrado chegando muito bem acompanhado no aniversário do cantor Kevi Jonny, na noite de quarta-feira, 4. Apesar de discreto, Cristian foi filmado por Sthe Matos assim que pisou os pés no evento. A cena repercutiu nas redes sociais e tem dado o que falar.

Cristian Bell até tentou disfarçar e mudar de assunto, mas Sthe gravou o look dos pombinhos e elogiou a morena que estava com o blogueiro. Brincalhão, ele pediu que a noiva de Kevi Jonny finalizasse o vídeo. “Não filme muito minhas paradas não”, disparou.



Apesar da surpresa dos internautas em vê-lo ao lado de uma mulher publicamente, a identidade da moça não é nenhum segredo, pois Cristian estava com Ana Carla, a empresária baiana que tem sido apontada como a nova namorada dele há meses.

O novo registro do influencer com Ana Carla chama atenção, pois aponta que a relação pode estar ficando séria e deve ser oficializada em breve. Ela também compareceu no aniversário da dançarina Lore Improta, na noite de terça-feira (3), porém, não foi filmada ao lado do affair.