Cristian Bell vai ser pai de novo? Safadão se empolga demais e cria climão em live

Durante o show “Roça WS no Rancho”, transmitido ao vivo direto do Rancho do Carlinhos Maia, Wesley Safadão acabou soltando uma bomba: o influenciador baiano Cristian Bell seria pai mais uma vez. Ao lado do humorista Tirullipa, o cantor agradeceu a presença de Cristian no evento e, sem cerimônias, disparou:

“Te amo, negão. Parabéns, vai ser papai. Cristian Bell vai ser papai!”

A revelação pegou todo mundo de surpresa, inclusive o próprio Safadão, que logo foi corrigido ao vivo. Com cara de quem tinha entregado algo antes da hora, o artista se espantou: “Não? Informação errada. Quase. Mas ele tá querendo muito”, disse, tentando contornar a situação.

O momento viralizou nas redes e reacendeu especulações antigas. Em março deste ano, durante o chá revelação da influenciadora Lore Rufis, a própria anfitriã previu que Ana Carla, namorada de Cristian Bell, seria a próxima grávida de Salvador.

Cristian Bell já é pai de Sophia, do relacionamente com a influenciadora Camilla Nascimento, que inclusive, já foi apontada como naffair do ex-BBB Davi Brito.