Rafaella Santos revela internação da mãe e fim com Gabigol é confirmado

Rafaella Santos e Nadine Gonçalves - Foto: Reprodução | Instagram

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., deixou os seguidores em alerta ao publicar uma foto ao lado da mãe, Nadine Gonçalves, internada em um hospital.

Na imagem, Nadine aparece deitada em um leito hospitalar, com uma faixa na mão, mas sorrindo. Apesar do clima tenso sugerido pela imagem, a influenciadora fez questão de tranquilizar os fãs: “Um dos meus melhores momentos. Ela! Ps: ela está bem”, escreveu na legenda.

Ainda que tenha garantido que a mãe está bem, Rafaella optou por não revelar o motivo da internação, o que aumentou a curiosidade dos seguidores nas redes sociais.

Rafaella Santos e Gabigol terminaram

Além da situação delicada com a mãe, Rafaella também está passando por um momento conturbado na vida amorosa. Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, ela terminou mais uma vez o relacionamento com o jogador Gabigol, do Cruzeiro. O namoro, iniciado em 2017, sempre foi marcado por idas e vindas, e a mais recente reconciliação havia ocorrido em dezembro de 2024.

De acordo com fontes próximas à influenciadora, o fim teria sido motivado pelos hábitos festivos do atacante e rumores de traições. Pessoas ligadas ao casal afirmam que Gabigol tem aproveitado as noites em Belo Horizonte ao lado do colega de time Kaio Jorge, e mantido uma "peguete fixa" na cidade, onde aluga uma mansão de R$ 25 milhões.

A movimentação nas redes sociais também levantou suspeitas: Gabigol arquivou todas as fotos com Rafaella, o que reforçou os indícios do rompimento. O novo ponto final no relacionamento chama atenção pela repetição de um ciclo conturbado que se estende há anos.