Chocante! Veja como ficou rosto de Duda Nagle após luta com Popó - Foto: Jhony Inácio / @jhonyfotoesportiva

O ator Duda Nagle usou as redes sociais na manhã deste domingo, 18, para mostrar como ficou seu rosto após a luta contra o ex-pugilista Acelino Popó Freitas. A disputa, que aconteceu na noite anterior, terminou com a vitória de Popó por decisão dos juízes, mas a performance do ator chamou a atenção pela resistência diante de um tetracampeão mundial de boxe.

“Estou parecendo um avatar”, brincou Duda, ao postar uma foto em seu perfil oficial no Instagram. Apesar dos hematomas no rosto, o ator disse que saiu quase ileso da luta. “Está tranquilo até. Dentes inteiros, para-choque meio avariado”, escreveu ele, demonstrando bom humor.

Durante os seis rounds, Popó demonstrou sua superioridade técnica, mas o ator surpreendeu pela coragem e pela capacidade de suportar os golpes pesados. Ao fim do embate, Popó fez questão de elogiar Duda publicamente. “Ao contrário de Bambam, Duble e de outros que já subiram aqui, você fez totalmente diferente. Fez algo que nem alguns profissionais fazem. Parabéns, e eu queria mandar um abraço para a sua filha. Ela sente muito orgulho de você”, declarou o lutador.



Duda é pai de Zoe, fruto de seu relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato.