Juliette é empurrada e quase machuca nariz de novo

Em vídeo compartilhado no Instagram, a artista aparece sendo empurrada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora e influenciadora Juliette Freire, campeã do BBB21, viveu mais um momento inusitado, e perigoso, dessa vez, ao lado de seu cachorro Max. Em vídeo compartilhado no Instagram, a artista aparece sendo empurrada pelo pet e quase bate novamente o rosto em uma porta de vidro. O susto foi ainda maior porque, há poucas semanas, ela já havia sofrido uma microfratura no nariz ao colidir com outra porta de vidro em casa.

“Max endoidou e eu quase quebrei o resto do nariz”, brincou Juliette nos stories. A gravação rapidamente viralizou nas redes sociais, mostrando o exato momento em que o cão a derruba e ela se desequilibra, indo de encontro à porta.

A primeira lesão aconteceu na residência da cantora, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Na ocasião, Juliette foi levada ao hospital, onde exames revelaram uma microfratura na parede nasal direita, mas sem desvio grave. O médico André Maranhão explicou que o tratamento seria conservador, à base de gelo e repouso, sem necessidade de cirurgia.

“Está inchado. Quando abaixo a cabeça, dói. Mas pensei que ia acordar toda roxa”, relatou Juliette, que disse ainda estar tomando remédios específicos para dor, inflamação e prevenção de hematomas.