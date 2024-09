Dave Grohl anuncia nascimento de filha fora do casamento

Ele também afirmou seu amor por sua esposa, Jordyn Blum, e suas três filhas - Foto: Jordyn Grohl/Divulgação

O vocalista do Foo Fighters, Dave Grohl, anunciou nesta terça-feira, 10, o nascimento de uma filha fora do casamento. A notícia foi divulgada em um post no Instagram, no qual o músico pediu desculpas à sua família.

"Recentemente, me tornei pai de uma nova filha, nascida fora do meu casamento. Pretendo ser um pai amoroso e presente para ela", escreveu Grohl, sem revelar a identidade da mãe.

Ele também afirmou seu amor por sua esposa, Jordyn Blum, e suas três filhas, Violet, Harper Willow e Ophelia, acrescentando que está empenhado em reconquistar a confiança e o perdão de sua família. A publicação foi fechada para comentários.

Dave Grohl é casado com Jordyn desde 2003 e já foi casado com a fotógrafa Jennifer Youngblood até 1997.